МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Рубль в четверг мало изменился против доллара и вырос к евро на фоне сохраняющейся слабости европейской валюты на форексе, где она продолжила тестировать психологически значимый уровень 1 доллар и уже опускалась ниже него. Рубль опустился к доллару на закрытии торговой сессии четверга

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 3 копейки, до 58,3 рубля, евро снизился на 35 копеек, до 58,75 рубля.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом упал на 5 копеек до 8,66 рубля, а объем торгов составил 25,1 миллиарда рублей против 46,7 миллиарда по евро и 83,1 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Участники российского валютного рынка в четверг после нескольких дней игры на повышение рубля взяли паузу и отыгрывают тенденции форекса, на котором в последние дни отмечается слабость евро и попытки "евромедведей" опустить его ниже паритета с долларом.

Этому способствует высокая инфляция в США, для борьбы с которой американская ФРС в конце июля, скорее всего, пойдет на решительные шаги в плане ужесточения ДКП. Рост учетной ставки традиционно оказывает поддержку курсу национальной валюты.

Потребительские цены в США по итогам июня выросли на 9,1% в годовом выражении после роста на 8,6% месяцем ранее, только за июнь они прибавили 1,3%. Годовой показатель стал рекордным с ноября 1981 года. Аналитики ожидали, что годовой показатель составит 8,8%, а месячный — 1,1%.

Стоимость нефти в четверг оставалась ниже ключевого уровня 100 долларов и падала вечером на 1,5% — до 98,1 доллара за баррель сорта Brent. Давление исходит от опасений по поводу возможной рецессии мировой экономики на фоне ожидаемых решительных действий Федрезерва США в плане ужесточения денежно-кредитной политики.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) продолжил днем обновлять максимумы с сентября 2002 года — уже выше 109 пунктов. Евро на форексе тестирует ключевую поддержку в 1 доллар и уже опускался ниже нее. Таким образом, аппетит к рисковым активам остается подавленным.

Сдерживающим фактором для рубля стали также сообщения о том, что министерство финансов РФ на этой неделе внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила, которое должно будет регулировать валютный курс, отмечают эксперты.

В итоге доллар повысился к рублю на 0,05%, евро упал на 0,6%. Рублевая цена нефти составила около 5,7 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Сдерживать завтра рублевое укрепление может "фактор пятницы", полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, 15 июля курс доллара может колебаться в пределах 57-61 рубля", — добавляет он.

Минфин внес в правительство предложения по работе бюджетного правила, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

"Пока не ясно, вернется ли ведомство к покупке валюты за счет сверхдоходов от продажи энергоносителей, но если вернется — рубль будет отступать", — добавляет он.