Курс юаня упал до 6,75 доллара и достиг минимума за два года на слабых данных по ВВП Китая
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань достиг двухлетнего минимума против доллара США и, вероятно, завершит эту неделю самым существенным снижением с мая. Причиной снижения стали данные по ВВП за 2-й квартал, которые оказались намного ниже прогнозов и породили сомнения в способности экономики Китая достичь целевого уровня роста.
Во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом ВВП Китае резко сократился, а годовой рост существенно замедлился в результате действия карантинных мер, которые оказали негативное воздействие на промышленное производство и на расходы потребителей.
В данных за июнь есть некоторые признаки улучшения ситуации, но аналитики не ожидают быстрого оживления, пока власти Китая придерживаются политики нулевой терпимости к COVID, а рост мировой экономики замедляется.
"Понижательное давление на экономику в целом огромно, и достичь целевого уровня роста за год будет проблематично", — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.
Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс доллара США на уровне 6,7503 юаня против 6,7265 в четверг. На континентальном рынке пара открылась на 6,7505, а потом поднялась до максимума с 17 мая 6,77. На момент написания статьи она торговалась по 6,7663.
Закрытие пары на таком уровне будет означать, что за неделю юань снизился против доллара на 1,05%, и это будет самым существенны недельным снижением с середины мая.
Несмотря на не оправдавшие ожидания данные по ВВП и разочаровывающие отчеты по рынку недвижимости, центральный банк Китая на заседании в пятницу шестой раз подряд оставил в силе ставку по среднесрочным кредитам. Это позволило инвесторам предположить, что власти намерены постепенно нормализовать денежно-кредитную политику после ее смягчения во время локдаунов.
Вместе с тем некоторые аналитики считают, что время для резкого изменения денежно-кредитной политики еще не настало, а симулирование экономики пока недостаточно сильное.
"Политика нулевой терпимости к COVID усложняет задачу достижения роста ВВП на 5,5%, — сказал Мюррей Коллис из Manulife Investment Management. — Мы ожидаем более агрессивной реакции со стороны денежно-кредитной и бюджетной политики".
В представленном в четверг докладе Международного валютного фонда также отмечается, что Китаю следует усилить денежно-кредитную и бюджетную поддержку экономики, чтобы компенсировать ее ослабление в результате пандемии. В нем также говорится о необходимости ослабить меры борьбы с COVID.
На момент написания статьи индекс доллара находился на 108,579 против уровня закрытия четверга 108,544. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась 6,7776.
https://1prime.ru/Forex/20220715/837496764.html