МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань достиг двухлетнего минимума против доллара США и, вероятно, завершит эту неделю самым существенным снижением с мая. Причиной снижения стали данные по ВВП за 2-й квартал, которые оказались намного ниже прогнозов и породили сомнения в способности экономики Китая достичь целевого уровня роста. Акции Alibaba упали из-за расследования о краже данных

Во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом ВВП Китае резко сократился, а годовой рост существенно замедлился в результате действия карантинных мер, которые оказали негативное воздействие на промышленное производство и на расходы потребителей.

В данных за июнь есть некоторые признаки улучшения ситуации, но аналитики не ожидают быстрого оживления, пока власти Китая придерживаются политики нулевой терпимости к COVID, а рост мировой экономики замедляется.

"Понижательное давление на экономику в целом огромно, и достичь целевого уровня роста за год будет проблематично", — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс доллара США на уровне 6,7503 юаня против 6,7265 в четверг. На континентальном рынке пара открылась на 6,7505, а потом поднялась до максимума с 17 мая 6,77. На момент написания статьи она торговалась по 6,7663. Обнародованы данные о росте ВВП Китая

Закрытие пары на таком уровне будет означать, что за неделю юань снизился против доллара на 1,05%, и это будет самым существенны недельным снижением с середины мая.

Несмотря на не оправдавшие ожидания данные по ВВП и разочаровывающие отчеты по рынку недвижимости, центральный банк Китая на заседании в пятницу шестой раз подряд оставил в силе ставку по среднесрочным кредитам. Это позволило инвесторам предположить, что власти намерены постепенно нормализовать денежно-кредитную политику после ее смягчения во время локдаунов.

Вместе с тем некоторые аналитики считают, что время для резкого изменения денежно-кредитной политики еще не настало, а симулирование экономики пока недостаточно сильное.

"Политика нулевой терпимости к COVID усложняет задачу достижения роста ВВП на 5,5%, — сказал Мюррей Коллис из Manulife Investment Management. — Мы ожидаем более агрессивной реакции со стороны денежно-кредитной и бюджетной политики".

В представленном в четверг докладе Международного валютного фонда также отмечается, что Китаю следует усилить денежно-кредитную и бюджетную поддержку экономики, чтобы компенсировать ее ослабление в результате пандемии. В нем также говорится о необходимости ослабить меры борьбы с COVID.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 108,579 против уровня закрытия четверга 108,544. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась 6,7776.