ТАШКЕНТ, 15 июл — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России надеется на активизацию в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) процесса увеличения доли национальных валют во взаиморасчетах, заявил в пятницу заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. В Совфеде предложили создать новую валюту для взаиморасчетов внутри БРИКС

В Ташкенте в пятницу состоялось второе заседание министров промышленности стран ШОС.

"В настоящее время финансовыми ведомствами наших стран ведется работа по согласованию дорожной карты стран ШОС по постепенному увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах. Надеемся на скорое согласование всеми сторонами и активизации этого процесса", — сказал Груздев, выступая на заседании.

Замминистра отметил, что этот процесс является важным аспектом обеспечения стабильности финансовых систем и безопасности финансовой деятельности стран ШОС. Валютный стратег рассказал, что ждет евро этим летом

"Перед странами Шанхайской организации сотрудничества стала очевидной необходимость расширения практики применения национальных валют и увеличения их доли во взаиморасчетах", — добавил Груздев.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.