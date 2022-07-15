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2022-07-15T10:56:36+03:00
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2022
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Рубль компенсировал утреннее падение
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Рубль в первый час торгов пятницы компенсирует утреннее падение к доллару и уходит в плюс против евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.53... ПРАЙМ, 15.07.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рубль в первый час торгов пятницы компенсирует утреннее падение к доллару и уходит в плюс против евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.53 мск снижался на 1 копейку, до 58,29 рубля, евро падал на 38 копеек, до 58,37 рубля, следует из данных Московской биржи.
В первые минуты торгов пятницы доллар максимально поднимался до 59,05 рубля, евро — до 59,18 рубля.