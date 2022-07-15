МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рубль в первый час торгов пятницы компенсирует утреннее падение к доллару и уходит в плюс против евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.53 мск снижался на 1 копейку, до 58,29 рубля, евро падал на 38 копеек, до 58,37 рубля, следует из данных Московской биржи.

В первые минуты торгов пятницы доллар максимально поднимался до 59,05 рубля, евро — до 59,18 рубля.