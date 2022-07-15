МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем уверенно растет к доллару и евро на фоне попыток рынка нефти вернуться выше психологически значимого уровня 100 долларов за баррель марки Brent.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.09 мск падал на 1,1 рубля, до 57,2 рубля, евро — на 1,18 рубля, до 57,57 рубля.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом снижался на 7 копеек до 8,59 рубля, а объем торгов составил 26,6 миллиарда рублей против 39,3 миллиарда по евро и 72,1 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РОСТ

Курс российской валюты в пятницу после краткосрочной просадки утром продолжил расти. Поддержка приходит от коррекции преобладавшей в последние дни тенденции к ослаблению аппетита к риску. Курс доллара упал ниже 57 рублей

Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США), после обновления максимумов с сентября 2002 года — уже выше 109 пунктов, в пятницу теряет 0,3% до 108,2 пункта.

Евро на форексе удерживает ключевую поддержку в 1 доллар и прибавляет днем 0,6% до 1,007 доллара. Наконец, стоимость нефти прибавляет 2,8% — до 101,9 доллара за баррель сорта Brent, стремясь удержаться выше ключевых 100 долларов после провала на текущей неделе — в моменте — ниже 95 долларов.

В итоге доллар падает к рублю на 1,8%, евро — на 2%. Рублевая цена нефти составляет около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Хотя в целом у рубля остается потенциал к укреплению, вероятно, в преддверии выходных курс доллара к закрытию останется выше 57,75 рубля, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Россиян научили предсказывать курс рубля

Рубль продолжает укрепляться на фоне данных о положительном сальдо торгового баланса РФ, полагают аналитики "Фридом финанса".

"На закрытие прогнозируем курс доллара и евро в пределах 56,7–59 и 56–60 рублей, соответственно", — добавляют аналитики.

На следующей неделе курс доллара сползет до 55-56 рублей — перед началом налоговых выплат в бюджет, пик которых приходится на последнюю декаду месяца, рассчитывает Гельды Союнов из банка "Зенит".