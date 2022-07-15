МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рубль продолжает укрепляться к инвалютам: доллар опускается до 56,79 рубля, европейская валюта дешевеет до 57,11 рубля, опускаясь минутами ранее ниже 57 рублей — до 56,99 рубля впервые с 4 июля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.41 мск снижался на 1,51 рубля, до 56,79 рубля, евро — на 1,64 рубля, до 57,11 рубля.