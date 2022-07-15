МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером снижается по отношению к другим основным мировым валютам, отступив от достигнутых накануне многолетних рекордов, свидетельствуют данные торгов. Рубль уверенно растет к доллару и евро на дорожающей нефти

По состоянию на 18.07 мск курс евро к доллару рос до 1,0087 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0016 доллара, курс доллара к иене снижался до 138,6 иены со 138,9 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,43%, до 108,08 пункта.

Некоторое ослабление американской валюты наблюдается в пятницу после того, как днем ранее ее индекс подскочил выше 109 пунктов впервые с сентября 2002 года, причем индекс рос пять торговых сессий подряд.

По отношению к евро доллар также коррекционно снижается после того, как пару дней стоил дороже евро, впервые с 2002 года. К иене американская валюта дешевеет после роста на 1,4% за два торговых дня и преодоления в четверг отметки в 139 иен впервые с 1998 года.

Бурному укреплению доллара преимущественно способствовали ожидания, что Федрезерв США повысит учетную ставку сразу на 100 базисных пунктов на следующем заседании в связи с рекордной инфляцией в стране.