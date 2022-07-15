МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рубль укрепился к доллару и евро и в пятницу, и по итогам недели: доллар подешевел до 57,17 рубля, евро опустился до 57,96 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 1,13 рубля и опустился до 57,17 рубля, евро снизился на 79 копеек, до 57,96 рубля.
Доллар на Мосбирже по итогам рабочей недели упал на 3,75 рубля, евро подешевел на 4,39 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20220715/837506598.html
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