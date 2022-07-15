МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рубль укрепился к доллару и евро и в пятницу, и по итогам недели: доллар подешевел до 57,17 рубля, евро опустился до 57,96 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс евро упал ниже 57 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 1,13 рубля и опустился до 57,17 рубля, евро снизился на 79 копеек, до 57,96 рубля.

Доллар на Мосбирже по итогам рабочей недели упал на 3,75 рубля, евро подешевел на 4,39 рубля.