МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Оптимального курса рубля не существует, он должен складываться естественным путем, но при этом быть предсказуемым, считает помощник президента России Максим Орешкин. Орешкин допустил падение инфляции в России ниже, чем в ЕС

"Оптимального курса не существует, в этом плане курс должен складываться естественным рыночным образом. Любой перекос приводит к серьезным негативным последствиям, курс должен быть в целом предсказуемым и должен позволять бизнесу развиваться, и при этом не приводить к негативным эффектам на доходы и возможности населения", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос участника форума "Территория смысла", какой курс рубля можно было бы назвать оптимальным.

Орешкин добавил, что для разных видов бизнеса и населения существует свой оптимальный курс рубля: россиянам гораздо лучше более крепкий курс, потому что товары становятся доступными, а тем, кто конкурирует с импортом, хочется, чтобы рубль был слабее.