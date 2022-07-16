Глава американского минфина Йеллен объяснила укрепление доллара экономическим ростом в США
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Глава американского минфина Джанет Йеллен считает, что укрепление доллара относительно других мировых валют произошло благодаря финансовой политике Вашингтона и экономическому росту в США. Об этом пишет агентство Reuters.
"Позиция США заключается в том, что мы верим в рыночные курсы валют", – заявила министр в ходе официального визита в Индонезию.
Она добавила, что вмешательство государства в рыночные процессы очень редко бывает уместным, и текущая ситуация не стала исключением.
Йеллен уточнила, что курс доллара поддержали меры Федеральной резервной системой (ФРС), в частности повышение процентных ставок. Кроме того, свою роль сыграл приток капитала и рост национальной экономики.
Курс доллара в последние дни заметно укрепился и 12 июля установил паритет с евро впервые с 2002 года. Кроме того, доллар вырос и по отношению к японской йене.
При этом инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%, что стало максимумом с 1981 года.
https://1prime.ru/Forex/20220716/837511387.html
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