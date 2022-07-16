МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Глава американского минфина Джанет Йеллен считает, что укрепление доллара относительно других мировых валют произошло благодаря финансовой политике Вашингтона и экономическому росту в США. Об этом пишет агентство Reuters. Названы способы потратить свалившиеся на Россию "шальные" деньги

"Позиция США заключается в том, что мы верим в рыночные курсы валют", – заявила министр в ходе официального визита в Индонезию.

Она добавила, что вмешательство государства в рыночные процессы очень редко бывает уместным, и текущая ситуация не стала исключением.

Йеллен уточнила, что курс доллара поддержали меры Федеральной резервной системой (ФРС), в частности повышение процентных ставок. Кроме того, свою роль сыграл приток капитала и рост национальной экономики.

Курс доллара в последние дни заметно укрепился и 12 июля установил паритет с евро впервые с 2002 года. Кроме того, доллар вырос и по отношению к японской йене.

При этом инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%, что стало максимумом с 1981 года.