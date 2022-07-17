МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Антироссийские санкции ускоряют снижение влияния доллара в мире и стимулируют создание альтернативной корзины валют стран БРИКС или ШОС, заявил в беседе с ИА Regnum доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Аргентина надеется на быстрое вступление в БРИКС, заявил российский посол

По его мнению, введение санкций против России лишь ускоряет снижение роли доллара, "стимулируя альтернативные формы взаиморасчетов между странами, которые имеют устойчивые экономические связи".

Вместе с тем Сафонов считает, что из-за попыток Соединенных Штатов вносить разногласия в экономические связи конкурентов возникает необходимость обеспечения расчетной независимости.

"На этом фоне вполне возможно создание альтернативной корзины валют стран БРИКС или ШОС", — заявил профессор, отметив, что при сегодняшнем уровне развития информатизации не представляет сложности создать международную систему электронных взаиморасчетов.

"В этом плане достаточно политического решения стран-участников", — сказал Сафонов.