Экономист допустил появление альтернативной корзины валют БРИКС или ШОС
Экономист Сафонов допустил создание альтернативной корзины валют стран БРИКС или ШОС
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Антироссийские санкции ускоряют снижение влияния доллара в мире и стимулируют создание альтернативной корзины валют стран БРИКС или ШОС, заявил в беседе с ИА Regnum доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.
По его мнению, введение санкций против России лишь ускоряет снижение роли доллара, "стимулируя альтернативные формы взаиморасчетов между странами, которые имеют устойчивые экономические связи".
Вместе с тем Сафонов считает, что из-за попыток Соединенных Штатов вносить разногласия в экономические связи конкурентов возникает необходимость обеспечения расчетной независимости.
"На этом фоне вполне возможно создание альтернативной корзины валют стран БРИКС или ШОС", — заявил профессор, отметив, что при сегодняшнем уровне развития информатизации не представляет сложности создать международную систему электронных взаиморасчетов.
"В этом плане достаточно политического решения стран-участников", — сказал Сафонов.
https://1prime.ru/Forex/20220717/837512753.html
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