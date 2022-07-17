МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Низкий курс евро окажет катастрофическое влияние на экономики США и Евросоюза, но России это выгодно, заявил в беседе с телеканалом Bulgaria ON AIR экономист Григор Сарийски. Курс евро упал ниже 57 рублей

Комментируя недавнее падение курса евро ниже стоимости доллара США, Сарайски отметил, что "такой низкий курс — катастрофа как для европейской, так и для американской экономики".

Он утверждает, что обменный курс евро в настоящий момент не выгоден производителям Европы, ведь они платят в долларах, а экспорт осуществляется в евро. Но вместе с тем экономист считает, что складывающаяся сейчас на валютном рынке ситуация выгодна для России.

"В этом году Болгария заплатила российскому президенту Владимиру Путину и его окружению на два миллиарда больше — евро дешевеет, а цены на топливо растут. Нам стоит привыкать к тому, что топливо стало дорогим. Санкции привели к увеличению финансирования российской экономики", — констатировал Сарийски.