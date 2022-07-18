МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. В понедельник пара евро/доллар США поднялась до максимума за неделю. Американская валюта отступила, после того как несколько руководителей ФРС просигнализировали о нежелании ускорять процесс повышения процентных ставок. Хорватия начала чеканку собственных монет евро

Сделанные в конце прошлой недели заявления заставили доллар отойти от максимумов за 20 лет и усилили склонность трейдеров к риску. Это поддержало другие валюты, особенно евро.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 1,8% ниже достигнутого на прошлой неделе 20-летнего максимума, а в 08.00 по Гринвичу он был на 0,35% ниже уровня закрытия пятницы, на 107,48. Евро, вес которого при расчете индекса максимален, укрепился относительно доллара на 0,5%, до 1,0149. На прошлой неделе паре впервые с 2002 года упала ниже паритета.

"Фондовые рынки остаются на позитивной территории, и склонность к риску восстановилась, — сказал главный аналитик MUFG Дерек Халпенни. — Заявления управляющего ФРС (Кристофера) Уоллера, выступившего против повышения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, дали желаемый результат".

Уоллер, а также президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказали, что поддерживают повышение ставки на 75 базисных пунктов на заседании 26-27 июля, а не на 100 базисных пунктов, как ожидали некоторые инвесторы после выхода превысивших прогноз данных по инфляции в США.

После этих заявлений рынок фьючерсов на ставки ФРС твердо указывает на повышение на 75 базисных пунктов.

Тем не менее инвесторы ожидают снижения большинства валют помимо доллара: по данным Комиссии по срочной биржевой торговле США, совокупные длинные позиции по доллару достигли максимума за семь недель, а короткие позиции по евро и японской иене увеличились на 1 млрд и 470 млн долларов соответственно.

Тем временем другие центральные банки ускоряют темпы ужесточения политики. На прошлой неделе Банк Канады повысил ставку на 100 базисных пунктов. В Новой Зеландии в понедельник данные показали, что инфляция ускорилась до максимума за 30 лет, и теперь рынки ожидают повышения ставки на 75 пунктов, а не на 50, как прогнозировали раньше.

Это обусловило рост пары новозеландский доллар/доллар США на 0,4%, до максимума за 10 дней 0,62.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла до недельного максимума.

"Более синхронизированная динамика денежно-кредитной политики будет сдерживать укрепление доллара", — сказал Халпенни, но он не ожидает, что до конца 3-го квартала доллар развернется.

Связанные с ценами на сырьевые товары валюты Новой Зеландии и Австралии получают некоторую поддержку со стороны надежд на стимулирование экономики Китая, власти которого сигнализировали о намерении поддержать рынок недвижимости и банки. Российский рынок акций умеренно снижается из-за отсутствия драйверов роста

По мнению некоторых наблюдателей, в среду центральный банк Китая может объявить о долгожданном смягчении политики.

"Хорошо то, что Китаю сейчас не грозит повышенное инфляционное давление, что позволяет руководителем центрального банка сохранять склонность к мягкой политике для поддержки экономики", — сказала экономист NatWest Markets Пэйцянь Лю.

Оффшорный юань укрепился на 0,4%, до 6,74 юаня за доллар США.

Эта неделя может стать определяющей для импульса евро, потому что ожидается, что в четверг ЕЦБ повысит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов.

Также ожидается, что в тот же день после перерыва на профилактическое обслуживание должен возобновить работу газопровод Северный поток-1. Если этого не произойдет, рынки, уже опасающиеся рецессии в еврозоне, забеспокоятся еще больше.

Халпенни по-прежнему ожидает снижения евро, отмечая, что единой валюте угрожают "все возможные риски".

"С учетом Северного потока и политической ситуации в Италии нет никаких убедительных фундаментальных причин для разворота пары евро/доллар", — сказал аналитик, сравнив ожидаемые повышения ставок на 25 базисных пунктов в Европе и на 75 базисных пунктов в США.

Инвестор также следят за судьбой премьер-министра Италии Марио Драги, который на этой неделе выступит в парламенте. Ранее президент страны отклонил его прошение об отставке.