МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Во вторник китайский юань торговался против доллара США почти без изменений. Трейдеры оценивают воздействие на экономику очередных локдаунов и попыток властей поддержать проблемный рынок недвижимости. Участники рынка также ждут запланированных на ближайшее время заседаний центральных банков и решения Народного банка Китая по ключевым ставкам кредитования. Некоторые эксперты считают, что в среду центральный банк оставит их без изменений. Юань восстановился с двухмесячного минимума против доллара

На момент написания статьи на континентальном рынке пара доллар США/юань торговалась по 6,7472, немного выше уровня закрытия предыдущей сессии. Перед открытием торгов центральный банк установил срединный курс пары немного выше, чем в понедельник.

В Китае выявлены 776 случаев заражения коронавирусом, и это создает опасность возобновления действия ограничений. Однако обеспокоенность рынка была компенсирована мерами властей, направленными на поддержу проблемного рынка недвижимости, на котором многие покупатели отказались выплачивать ипотечные кредиты, взятые на покупку недостроенного жилья.

"В целом рынок недвижимости еще далек от стабильности, и оптимизм может быстро испариться, — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун. — Для восстановления доверия в секторе недвижимости потребуется время, а также завершение строительства жилых объектов".

Рынки ожидают, что на следующей неделе ФРС повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, а ранее они допускали повышение на 100 базисных пунктов.

В среду центральный банк Китая, который проводит мягкую политику для поддержки экономики, объявит ставку кредитования первоклассных заемщиков(LPR). По прогнозу экономистов швейцарского банка UBP эта ставка останется на уровне 3,7%.

"Возможности для понижения ставок больше нет, потому что инфляция приближается к установленному Народным банком Китая целевому уровню 3,0%, а ФРС склонна к максимально агрессивному ужесточению политики", — считают в UBP.

По мнению аналитиков MayBank, на фоне связанных с рынком недвижимости и с COVID рисков и намерения властей обеспечить ускорение роста экономики, а также более широкого диапазона колебания доллара США в краткосрочной перспективе юань будет торговаться в боковом тренде.