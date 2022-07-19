МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Валютная биржа Тегерана запустила торги парой "иранский риал/рубль", заявил в понедельник глава центрального банка Ирана Али Салехабади.

" Банкноты номиналом 10 , 20 и 50 евро

Курс евро растет к доллару на ожиданиях повышения ставки ЕЦБ

"Открытие торгов парной валютой "рубль/иранский риал" является важным шагом в развитии экономических отношений между Ираном и Россией", — заявил Салехабади.