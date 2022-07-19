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В Иране запустили торги парой "риал — рубль"
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Валютная биржа Тегерана запустила торги парой "иранский риал/рубль", заявил в понедельник глава центрального банка Ирана Али Салехабади. "Открытие торгов парной валютой... ПРАЙМ, 19.07.2022
валюта, рынки, новости, иран, курс рубля, иранский риал
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Валютная биржа Тегерана запустила торги парой "иранский риал/рубль", заявил в понедельник глава центрального банка Ирана Али Салехабади.
"Открытие торгов парной валютой "рубль/иранский риал" является важным шагом в развитии экономических отношений между Ираном и Россией", — заявил Салехабади.