МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду растет на 7% и находится выше 23,6 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные торгов. Стоимость биткоина приблизилась к 21 тысяче долларов

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.40 мск дорожал на 7% — до 23,65 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла 7,3% — в среднем также до 23,65 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин дорожает на фоне общей склонности трейдеров к риску. Так, фондовые индексы США во вторник выросли в среднем на 2,5-3%, азиатские индексы также в среду показывают рост.

Криптовалюта дорожает третью торговую сессию подряд, за это время она выросла в цене примерно на 14%. С начала месяца биткоин подорожал на 19%, но за весну цена обвалилась на четверть, до 31,8 тысячи долларов с 43,17 тысячи по состоянию на конец февраля.