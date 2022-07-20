МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. В среду китайский юань снизился, потому что некоторые инвесторы покупали ослабший доллар США, а возобновление заражений COVID-19 в стране негативно отразилось на настроениях участников рынка. Во вторник в Китае было выявлено 1012 новых случаев заражения, причем это был первый показатель выше 1000 с 20 мая. Юань торговался без изменений во вторник

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс пары доллар/юань на уровне 6,7465 против 6,7451 во вторник. На континентальном рынке пара открылась на уровне 6,7400, а на момент написания статьи торговалась по 6,7468.

По словам трейдеров, спрос на доллар со стороны компаний был сильным, но снижение юаня ограничивали обещания властей поддержать восстановление пострадавший от пандемии экономики.

Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян сказал во вторник, что восстановление китайской экономики пока неустойчиво и для стабилизации показателей экономики в целом требуется усердная работа, сообщили государственные СМИ. Китай будет проводить последовательную и целенаправленную макроэкономическую политику, сказал Ли.

На момент написания статьи индекс доллара США находился на отметке 106,516 против уровня закрытия вторника 106,682. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,7491.