МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Рубль в среду продолжает повышаться против доллара и евро в отсутствие сигналов для ослабления, а превышение экспортных поступлений валюты в страну над спросом на нее поддерживает фундаментальные факторы укрепления рубля, особенно в налоговый период. Названы обстоятельства, которые могут внезапно "уронить" рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.23 мск падал на 73 копейки, до 54,71 рубля, евро — на 68 копеек, до 55,92 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в среду доллар максимально падал до 54,61 рубля – минимума с 4 июля, евро — до 55,47 рубля – с 1 июля.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом падал на 16 копеек, до 8,14 рубля, а объем торгов им составил к этому времени 30,3 миллиарда рублей против 35,2 миллиарда по евро и 79,4 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РОСТ

Курс российской валюты в среду продолжает расти, отыгрывая приближение пика налогового периода июля, в течение которого общие платежи в бюджет превысят 3 триллиона рублей.

При этом сохранение большого профицита торгового баланса РФ поддерживается стоимостью нефти, которая удерживается около уровня 105 долларов за баррель сорта Brent, хотя и снижаются днем на 1,4% — до 105,8 доллара.

Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована минэнерго страны вечером в среду. Аналитики ждут повышения запасов на 1,4 миллиона баррелей.

Высокие нефтяные котировки и фактор налогового периода поддерживают укрепление рубля, резюмирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций немного поднимается — на 0,05%, сигнализируя о присутствии спроса на рублевые активы.

В итоге доллар падает к рублю на 1,3%, евро – на 1,2%. Рублевая цена нефти составляет около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Пока действия правительства РФ относительно валютной ситуации ограничиваются лишь вербальными интервенциями, и поэтому в среду на фоне налогового периода курс, вероятно, продолжит снижаться уже к уровню 54 рублей за доллар, оценивает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

В преддверии пятничного заседания ЦБ по ключевой ставке будут важны данные по недельной инфляции в России (выходят в 19.00 мск), считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Если они отразят продолжение замедления годовой инфляции и околонулевую недельную динамику потребительских цен, это увеличит вероятность более существенного снижения ключевой ставки, что окажет давление на рубль", — добавляет он.