МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в среду вечером несколько снижается в ожидании итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.29 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,0202 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0224 доллара, курс доллара к иене снижался до 138,04 иены со 138,18 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,18%, до 106,87 пункта.

Решения мировых центробанков в условиях экономической неопределенности могут вызвать сильную волатильность на рынках. В четверг пройдет заседание ЕЦБ. Ранее европейский регулятор планировал повысить ставку на 25 базисных пунктов, а во вторник СМИ сообщили, что ЕЦБ может рассмотреть повышение ставки на 50 базисных пунктов.

Динамика валюты может быть обусловлена и коррекцией — евро дорожал к доллару три предыдущие торговые сессии.

Давление на евро оказывает и внутренняя статистика — индекс потребительского доверия в еврозоне в июле, по предварительной оценке, упал до минимального за всю историю наблюдений показателя в минус 27 пунктов с минус 23,8 пункта в июне.