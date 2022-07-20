МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Доллар США в среду вырос против евро в ходе волатильных торгов, однако его усиление было ограниченным, так как трейдеры избегают решительных действий в преддверии ожидаемого в четверг важного решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. В Германии назвали ожидаемый объем поставок по "Северному потоку" 21 июля

За последние четыре сессии единая европейская валюта выросла примерно на 2% на фоне ожиданий, что на этой неделе ЕЦБ может повысить ставки на 50 б.п. Кроме того, по информации Reuters, поставки газа в Европу по трубопроводу из России возобновятся после завершения техобслуживания.

"Евро вырос вчера ввиду небольшой вероятности того, что ЕЦБ рассмотрит возможность повышения ставок на 50 б.п., — сказал Джон Дойл из Monex USA. — Я думаю, что эти ожидания немного снизились сегодня утром, особенно учитывая то, что энергетический кризис снова упоминается в заголовках".

Евросоюз в среду рекомендовал странам, входящим в его состав, сократить потребление газа на 15% до марта в качестве экстренных мер после того, как президент РФ Владимир Путин предупредил, что поставки российского газа по крупнейшему газопроводу в Европу могут продолжить снижаться или даже полностью прекратиться.

Ожидаемые в четверг события — заседание ЕЦБ и возобновление работы газопровода "Северный поток-1" — держат рынки в напряжении.

"Мы ожидаем, что ЕЦБ повысит ставки только на 25 б.п. в этом месяце. Однако вероятность более значительного повышения будет способствовать волатильности пары евро/доллар до момента оглашения решения банка", — отметил Дойл.

К моменту написания статьи пара евро/доллар торговалась с понижением примерно на 0,52%, по 1,0168.

Единая европейская валюта в среду оказалась под давлением после сообщения о том, что итальянское "Движение пяти звезд" не будет принимать участие в голосовании по вынесению вотума доверия премьер-министру Италии Марио Драги, что увеличивает вероятность его отставки. Bloomberg отметил рост спроса американцев на жилье в Евросоюзе

Индекс доллара США вырос на 0,5%, до 107,17, что недалеко от 20-летнего максимума 109,29, достигнутого на прошлой неделе.

Пара доллар/иена торговалась с понижением примерно на 0,1%, по 138,27. Ожидается, что на заседании в четверг Банк Японии просигнализирует о сохранении склонности к мягкой политике.

Британский фунт в среду снизился против доллара США, так как данные показали, что инфляция в Великобритании ускорилась до максимума за 40 лет, но лишь немного превысила прогноз. Пара фунт/доллар снизилась на 0,3%, до 1,1961.

Канадский доллар упал на 0,2% против доллара США после вышедших в среду официальных данных, согласно которым инфляция в Канаде в июне вновь набрала обороты, хотя ускорение роста цен было не таким существенным, как ожидалось.

Биткоин вырос приблизительно на 1,02%, до 23 643,49 доллара США, демонстрируя рост третий день подряд, так как трейдеры считали, что недавняя слабость, охватившая крипторынок, осталась позади.