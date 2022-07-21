МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. В четверг китайский юань снизился против доллара США до минимума почти за неделю. Перед открытием торгов Народный банк Китая установил более низкий, чем в среду, срединный курс. Проблемы рынка недвижимости оказывают давление на настроения инвесторов. Экономист спрогнозировал сроки начала существенного снижения курса рубля

Последние события на рынке жилья вызывают наибольшую обеспокоенность трейдеров, после того как некоторые поставщики China Evergrande Group заявили, что приостановят выплаты банковских кредитов в знак протеста против неплатежей со стороны этого крупного игрока сектора недвижимости. Ранее многие покупатели жилья пригрозили отказом выплачивать ипотечные кредиты за незавершенные объекты.

"Принимая во внимание эти негативные события, мы ожидаем в краткосрочной перспективе роста пары доллар/юань до 6,8, прежде чем власти примут меры для стабилизации рынка недвижимости", — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.

"Перспективы юаня будут по-прежнему зависеть от понижательных рисков для экономики Китая, несмотря на коррекцию доллара", — добавил он.

В начале сессии четверга на континентальном рынке пара доллар/юань поднималась до максимума с 15 июля 6,7700. На момент написания статьи она торговалась по 6,7643. Нефть а-ля рюс: Китай распробовал санкционку

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на минимуме с 17 мая 6,7620, что на 0,23% ниже срединного курса среды, находившегося на 6,7465.

По словам валютных трейдеров, позднее в четверг внимание участников рынка будет сосредоточено на заявлении по итогам заседания ЕЦБ. Большинство инвесторов ожидают, что центральный банк впервые за 11 лет повысит процентные ставки.

Аналитики Maybank отметили, что решение, которое ЕЦБ пример в четверг, покажет степень решимости банка ужесточать политику на фоне риска рецессии в еврозоне. Это решение и заявления представителей банка могут оказать влияние на евро и на другие основные валюты.

На момент написания статьи индекс доллара снизился до 106,85 от уровня закрытия среды 107,076. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,7713