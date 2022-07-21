МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Нацбанк Украины девальвировал национальную валюту — поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны. Курс рубля растет против доллара и евро в начале торгов

"Национальный банк Украины с 9.00 21 июля 2022 года скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 гривны за доллар США ввиду фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам", — говорится в сообщении на сайте регулятора.