Глава Банка Японии Курода предупредил о рисках для экономики из-за резкого ослабления иены
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. На заседании в четверг Банк Японии в четверг повысил прогноз инфляции, но оставил без изменений свои крайне низкие процентные ставки, а также предупредил о рисках для перспектив экономики. Это значит, что он останется белой вороной среди ключевых центральных банков, ужесточающих денежно-кредитную политику.
Как и ожидалось, Банк Японии оставил краткосрочную процентную ставку на уровне —0,1%, а целевой уровень доходности для 10-летних государственных облигаций — около 0%. За такое решение проголосовали восемь членов правления из девяти.
Банк также повысил прогноз базовой инфляции на текущий финансовый год, заканчивающийся в марте 2023 года, до 2,3% с 1,9%, а на следующий финансовый год — до 1,4% с 1,1%. Прогноз роста ВВП в этом финансовом году банк понизил до 2,4% с 2,9%.
"Важно, чтобы компании, у которых благодаря ослаблению иены выросли прибыли, увеличили капиталовложения и повышали зарплаты. Это будет способствовать укреплению позитивного цикла, в котором растущие доходы приводят к увеличению расходов. В условиях быстрых изменений курсов валют, какие наблюдаются сейчас, компании могут опасаться делать капиталовложения. Поэтому резкое ослабление иены нежелательно. Мы будем тесно сотрудничать с правительством, пристально наблюдать за динамикой валют и ее влиянием на экономику", — заявил управляющий Банка Японии Харухико Курода на пресс-конференции по итогам заседания.
"Мы ожидаем, что компании продолжат перекладывать (растущие) затраты на потребителей… Следует отметить, что краткосрочные инфляционные ожидания довольно заметно усилились, причем они также усиливаются на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Тем не менее мы не ожидаем, что базовая инфляция немедленно достигнет 2%", — добавил он.
"У нас нет никаких планов повышать целевые уровни доходности облигаций. Мы также не планируем расширять диапазон отклонений от целевых уровней доходности. Экономика находится в средине пути восстановления от последствий пандемии. Ухудшение условий торговли Японии также приводит к оттоку прибылей, что усиливает давление на экономику. Поэтому мы должны продолжать проводить мягкую денежно-кредитную политику, чтобы рост прибылей компаний обеспечил умеренный рост зарплат и цен", — резюмировал Курода.
https://1prime.ru/Forex/20220721/837556158.html