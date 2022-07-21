МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. На заседании в четверг Банк Японии в четверг повысил прогноз инфляции, но оставил без изменений свои крайне низкие процентные ставки, а также предупредил о рисках для перспектив экономики. Это значит, что он останется белой вороной среди ключевых центральных банков, ужесточающих денежно-кредитную политику. ЦБ Японии понизил прогноз роста ВВП страны и повысил по инфляции

Как и ожидалось, Банк Японии оставил краткосрочную процентную ставку на уровне —0,1%, а целевой уровень доходности для 10-летних государственных облигаций — около 0%. За такое решение проголосовали восемь членов правления из девяти.

Банк также повысил прогноз базовой инфляции на текущий финансовый год, заканчивающийся в марте 2023 года, до 2,3% с 1,9%, а на следующий финансовый год — до 1,4% с 1,1%. Прогноз роста ВВП в этом финансовом году банк понизил до 2,4% с 2,9%.

"Важно, чтобы компании, у которых благодаря ослаблению иены выросли прибыли, увеличили капиталовложения и повышали зарплаты. Это будет способствовать укреплению позитивного цикла, в котором растущие доходы приводят к увеличению расходов. В условиях быстрых изменений курсов валют, какие наблюдаются сейчас, компании могут опасаться делать капиталовложения. Поэтому резкое ослабление иены нежелательно. Мы будем тесно сотрудничать с правительством, пристально наблюдать за динамикой валют и ее влиянием на экономику", — заявил управляющий Банка Японии Харухико Курода на пресс-конференции по итогам заседания. В Японии раскрыли "катастрофические" последствия битвы санкций

"Мы ожидаем, что компании продолжат перекладывать (растущие) затраты на потребителей… Следует отметить, что краткосрочные инфляционные ожидания довольно заметно усилились, причем они также усиливаются на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Тем не менее мы не ожидаем, что базовая инфляция немедленно достигнет 2%", — добавил он.

"У нас нет никаких планов повышать целевые уровни доходности облигаций. Мы также не планируем расширять диапазон отклонений от целевых уровней доходности. Экономика находится в средине пути восстановления от последствий пандемии. Ухудшение условий торговли Японии также приводит к оттоку прибылей, что усиливает давление на экономику. Поэтому мы должны продолжать проводить мягкую денежно-кредитную политику, чтобы рост прибылей компаний обеспечил умеренный рост зарплат и цен", — резюмировал Курода.