МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рубль перешел к резкому ослаблению — доллар уже дороже 58 рублей, евро — выше 59 рублей, оба впервые с 15 июля, следует из данных Московской биржи. Курс рубля растет против доллара и евро в начале торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.56 мск рос примерно на 3 рубля — до 58,34 рубля, евро — примерно на 2,8 рубля, до 59,11 рубля.