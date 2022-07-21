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2022
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Рубль слабеет против доллара и евро в ходе торгов четверга
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Рубль перешел к резкому ослаблению — доллар уже дороже 58 рублей, евро — выше 59 рублей, оба впервые с 15 июля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 21.07.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рубль перешел к резкому ослаблению — доллар уже дороже 58 рублей, евро — выше 59 рублей, оба впервые с 15 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.56 мск рос примерно на 3 рубля — до 58,34 рубля, евро — примерно на 2,8 рубля, до 59,11 рубля.