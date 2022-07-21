МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. В четверг британский фунт снизился против евро и доллара США в результате ослабления склонности инвесторов к риску перед заседанием ЕЦБ и на фоне политической неопределенности в Италии. Экономист спрогнозировал сроки начала существенного снижения курса рубля

Возобновление поставок газа по трубопроводу "Северный поток-1" немного поддержало настроение участников рынка, но оно испортилось, когда премьер-министр Италии Марио Драги второй раз на этой неделе подал прошение об отставке.

В Великобритании трейдеры следят за конкурсом на замещение поста премьер-министра. В финал гонки за лидерство в Консервативной партии вышли бывший министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.

Аналитики считают, что на динамику фунта негативно влияет слабая склонность инвесторов к риску.

"Динамика фунта представляется функцией от более широкого отношения к риску, которое сейчас определяется событиями в Европе", — сказал главный валютный аналитик Monex Europe Саймон Харви.

Фунт опустился на 0,4% против евро, до достигнутого в среду минимума за две недели 85,40 пенса.

Пара фунт/доллар США снизилась на 0,4%, до 1,19275, но оставалась выше минимума за 28 месяцев, который установила на прошлой неделе.

Согласно вышедшим в четверг данным, в результате сильного роста стоимости обслуживания государственного долга дефицит бюджета Великобритании в июне вырос до максимума с апреля 2021 года.