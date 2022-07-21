МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Сегодняшнее падение рубля обусловлено ожиданиями более решительного снижения ЦБ РФ ключевой ставки на заседании в пятницу, а также спекуляциями по теме валютных интервенций в рамках нового бюджетного правила, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Экономист спрогнозировал сроки начала существенного снижения курса рубля

Курс доллара в четверг сначала падал до 54,71 рубля – минимума с 4 июля, а затем подскакивал до 58,89 рубля. К 13.39 мск доллар рос на 2 рубля, до 57,02 рубля (+3,5%), евро — на 1,3 рубля, до 57,63 рубля (+2,4%), юань — на 34 копейки, до 8,49 рубля (+4,2%).

"Скачок волатильности курса рубля в четверг обусловлен ожиданиями завтрашнего более решительного снижения ЦБ РФ ключевой ставки на фоне вчерашних данных Росстата о том, что недельная дефляция в РФ с 9 по 15 июля ускорилась до 0,17% после 0,03% неделей ранее. Это дает регулятору возможность снизить ставку более решительно, чем на ожидаемые 0,5 процентных пункта", — говорит Суверов.

Кроме того, после нескольких торговых сессий непрерывного роста рубля крупные игроки могли зафиксировать прибыль и откупили валюту, добавляет он. "При этом более сильный рост юаня по сравнению с долларом и евро может свидетельствовать о возобновлении спекуляций по теме валютных интервенций в рамках нового бюджетного правила, которые могут проводится в форме покупки именно юаня, что будет затем трансформироваться в ослабление рубля и к другим валютам по кросс-курсам", — резюмирует Суверов.