МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет уже на 0,9% на фоне решения Европейского центробанка (ЕЦБ) о повышении базовой процентной ставки, свидетельствуют данные торгов. Глава ЕЦБ объяснила резкое повышение базовой ставки

По состоянию на 15.49 мск курс евро к доллару рос на 0,89% — до 1,0267 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0177 доллара. До публикации решений регулятора показатель находился на уровне 1,02 доллара за евро.

Курс доллара к иене поднимался до 138,39 иены со 138,2 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,51%, до 106,53 пункта.

ЕЦБ на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым повышением с 2011 года. Регулятор также сообщил, что считает уместным дальнейшую нормализацию своих процентных ставок на следующих заседаниях.