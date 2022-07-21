МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Курс гривны в украинских обменниках упал до 40 за доллар после девальвации. Об этом рассказало местное интернет-издание "Страна.ua". Нацбанк Украины девальвировал национальную валюту

"Он (курс гривны — ред.) уже вплотную подошёл к 40, а кое-где уже и перепрыгнул через эту планку", — сообщило издание в своем телеграм-канале.

Отмечается, что девальвация украинской валюты стала "сигналом для банков и чёрного рынка резко опустить наличный курс гривны". "Страна.ua" считает, что такая мера была принята для покрытия дефицита бюджета, чтобы Киев мог конвертировать финансовую помощь западных государств по более высокому курсу и получить таким образом большее средств в украинской валюте.

Кроме того, девальвация гривны может привести к пропорциональному росту стоимости импортных товаров, а это в свою очередь обернется подорожанием продукции, производимой внутри Украины, подчеркивается в сообщении.

"Страна.ua" не исключает, что власти могут продолжить девальвацию нацвалюты для покрытия всех потребностей украинского бюджета.

Ранее в четверг Нацбанк Украины скорректировал официальный курс гривны к доллару на 25% до 36,5686 гривны за доллар ввиду фундаментальных характеристик украинской экономики и укрепления доллара по отношению к другим валютам.