МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Курс гривны к рублю в краткосрочной перспективе будет снижаться, вместе с тем на более длительные сроки прогноз делать сложно — ситуация с этой валютной парой в ближайшие год-два непредсказуема, заявила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Диана Степанова. СМИ: курс гривны в украинских обменниках рухнул до 40 за доллар

Нацбанк Украины в четверг девальвировал национальную валюту — поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире.

"Что касаемо прогноза по курсу рубля к гривне, в краткосрочной перспективе курс гривны к рублю будет снижаться. На более длительные сроки прогнозировать сложно. Ситуация с валютной парой гривна/рубль в ближайшие год-два непредсказуема и будет зависеть от многих факторов. Для рубля — от динамики цен на углеводороды, ввода новых санкций и эмбарго от западных стран, сроков восстановления импорта и логистических цепочек и прочего", — отметила эксперт.

Она рассказала также о плюсах и минусах решения Нацбанка Украины. "Укрепление курса доллара к гривне позволит наполнить бюджет за счет увеличения поступлений в пересчете на национальную валюту от экспорта и денежных траншей международных органов и западных стран", — указала Степанова. Нацбанк Украины девальвировал национальную валюту

По ее словам, позитивным последствием снижения курса гривны, помимо повышения конкурентоспособности экспортеров и стабилизации платежного баланса страны, можно считать и снижение нагрузки на золотовалютные резервы Украины, которые приходилось и приходится активно расходовать для поддержания фиксированного валютного курса, добавила она. Также в числе плюсов — уменьшение дисбаланса валютных курсов на разных сегментах финансового рынка (наличного и безналичного, официального и "серого"), отметила эксперт.

"В качестве негативных последствий снижения курса гривны можно ожидать усиление девальвационных ожиданий населения и бизнеса, что может усилить темпы роста инфляции. Из-за девальвации гривны возможно снижение импорта в страну не только из-за его удорожания в целом, но и по причине высокого отложенного спроса на иностранную валюту из-за валютных ограничений", — рассказала Степанова.