МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Европа, столкнувшаяся с проблемой ослабления евро, усиливает давление на него закупками сжиженного природного газа (СПГ), которые осуществляются в долларах, отмечает эксперт аналитической компании Rystad Energy Каролина Семенюк (Karolina Siemieniuk). ЕЦБ повысил базовую ставку впервые с 2011 года

"Европа сталкивается с той же проблемой обесценивания валюты, что и другие регионы-импортеры энергоносителей, а (наращивание покупок — ред.) СПГ, который номинирован в долларах США, усилит понижательное давление на евро", — говорится в ее обзоре.

С другой стороны, по мере запуска все большего числа регазификационных терминалов и заключения новых сделок по покупке СПГ, Россия будет терять свои позиции на газовом рынке Европы, отмечает Семенюк. "Поэтому у страны есть стимул продолжать сейчас поставки газа (в ЕС — ред.), чтобы максимизировать доходы в долларах и евро до того, как Европа всерьез начнет отказываться от российского газа", — резюмирует она.

Евро ранее в июле ослаб настолько, что впервые с 2002 года стоил дешевле американская валюты. К 19.13 мск курс евро находится у отметки в 1,018 доллара за евро.

Французский эксперт, глава аналитического центра "Институт свобод" Шарль Гав сообщал РИА Новости, что падение стоимости евро означает постепенный отказ от евро как резервной валюты, рост инфляции в еврозоне, обнищание населения Европы, повышение стоимости импорта энергии, материалов и продуктов.

В то же время валютный стратег ING Франческо Песоле сообщал, что последствия очень слабого евро для региона единой валюты двойственны. С одной стороны, более слабый евро означает больший объем импортированной инфляции. С другой стороны, ориентированная на экспорт экономика, такая как экономика еврозоны, может выиграть от более слабого евро, поскольку ее экспорт становится более привлекательным, говорил он.