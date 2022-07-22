МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы умеренно снижается против доллара и евро после ощутимого падения накануне, следует из данных Московской биржи. Эксперты не ждут ослабления рубля от снижения ставки ЦБ

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.15 мск прибавлял 8 копеек, до 56,73 рубля, евро — 27 копеек, до 57,52 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам четверга вырос на 1,63 рубля, до 56,65 рубля, евро — на 92 копейки, до 57,25 рубля.