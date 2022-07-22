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2022
https://1prime.ru/Forex/20220722/837567840.html
Курс рубля снижается в начале торгов пятницы
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Рубль в начале торгов пятницы умеренно снижается против доллара и евро после ощутимого падения накануне, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 22.07.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы умеренно снижается против доллара и евро после ощутимого падения накануне, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.15 мск прибавлял 8 копеек, до 56,73 рубля, евро — 27 копеек, до 57,52 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам четверга вырос на 1,63 рубля, до 56,65 рубля, евро — на 92 копейки, до 57,25 рубля.