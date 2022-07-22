МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань немного вырос против доллара США. В то же время с приближением запланированного на следующую неделю заседания ФРС вырос индикатор подразумеваемой волатильности на рынке опционов. Курс рубля снижается в начале торгов пятницы

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,7522 против 6,7620 в четверг.

На континентальном рынке пара открылась на уровне 6,7660, а на момент написания статьи торговалась по 6,7655. По словам трейдеров, небольшое укрепление юаня было спровоцировано срединным курсом, причем в пятницу утром пара торговалась в очень узком диапазоне.

Многие участники рынка отказывались делать большие ставки перед запланированным на следующую неделю заседанием ФРС, на котором, как ожидается, ключевая ставка будет повышена на 75 базисных пунктов.

Индикатор подразумеваемой недельной волатильности на рынке опционов поднялся до максимума за месяц.

В пятницу регулятор валютного рынка Китая заверил участников рынка в том, что Пекин уверен в своей способности справиться с воздействием ужесточения политики ФРС, добавив, что будет внимательно следить за коррекцией ее политики, которая может негативно отразиться на мировых финансовых рынках.

Некоторые инвесторы также намерены внимательно следить за запланированным на следующую неделю заседанием политбюро Коммунистической партии Китая, на котором будет обсуждаться экономическая политика до конца этого года.

Экономическая активность в Китае постепенно восстанавливается после перенесенного весной сильного удара со стороны COVID, но число случаев заражения опять растет, а рынок недвижимости переживает один кризис за другим.

"Мы ожидаем, что на заседании политбюро будут приняты отдельные меры поддержки инвестиций на фоне неуплаты ипотечных кредитов", — говорят аналитики Citi.

На момент написания статьи индекс доллара США находился на 106,907 против уровня закрытия четверга 106,91. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,7744.