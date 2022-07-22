МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Растущие риски глобальной рецессии могут дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и привести к ослаблению рубля, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. Банк России уточнил сигнал по ключевой ставке

ЦБ РФ в пятницу неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 1,5 п.п., до 8% годовых.

Регулятор отметил, что набор рисков со стороны внешних условий может иметь как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты. Проинфляционное влияние может оказать дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, которое приведет к ослаблению рубля и большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики.

ЦБ указал, что ограничения на стороне предложения могут, в частности, усилиться из-за медленного восполнения запасов готовой продукции, сырья и комплектующих в случае сохранения негативных тенденций в динамике импорта. "В свою очередь реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и, как следствие, привести к ослаблению рубля", — говорится в сообщении.