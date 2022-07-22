МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Наличные доллары в России будут обращаться даже в самом апокалиптическом сценарии, однако регулятор продолжит стимулировать политику девалютизации и трансформации балансов банков в рубли или дружественную валюту, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Глава Банка России не исключила возможность валютных интервенций

"Даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться", — сказала она.

По оценке ЦБ, наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения России около 85 миллиардов в долларовом выражении, отметила Набиуллина. Однако регулятор будет проводить политику девалютизации.

"Проводим и стимулируем политику девалютизации. Должна быть девалютизация и переворачивание во многом балансов банков, если не в рубли, то в дружественную валюту", — добавила глава ЦБ. Банк России обсудит с правительством механизм бюджетного правила

При этом она отметила, что Центробанк наблюдает замещение валютных кредитов рублевыми. По словам Набиуллиной, кредитная активность в стране несколько оживилась, хотя по-прежнему остается сдержанной. Быстрее всего восстанавливается ипотека, но в основном за счет льготных программ.

"Необеспеченное потребительское кредитование также начало расти. Корпоративное кредитование восстанавливается, при этом идет замещение валютных кредитов рублевыми",- сказала она и добавила, что в ситуации возросшей неопределенности остаются сильными сберегательные настроения населения.