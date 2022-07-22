Набиуллина считает, что наличные доллары будут обращаться в России даже при самом сложном сценарии
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Наличные доллары в России будут обращаться даже в самом апокалиптическом сценарии, однако регулятор продолжит стимулировать политику девалютизации и трансформации балансов банков в рубли или дружественную валюту, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться", — сказала она.
По оценке ЦБ, наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения России около 85 миллиардов в долларовом выражении, отметила Набиуллина. Однако регулятор будет проводить политику девалютизации.
"Проводим и стимулируем политику девалютизации. Должна быть девалютизация и переворачивание во многом балансов банков, если не в рубли, то в дружественную валюту", — добавила глава ЦБ.
При этом она отметила, что Центробанк наблюдает замещение валютных кредитов рублевыми. По словам Набиуллиной, кредитная активность в стране несколько оживилась, хотя по-прежнему остается сдержанной. Быстрее всего восстанавливается ипотека, но в основном за счет льготных программ.
"Необеспеченное потребительское кредитование также начало расти. Корпоративное кредитование восстанавливается, при этом идет замещение валютных кредитов рублевыми",- сказала она и добавила, что в ситуации возросшей неопределенности остаются сильными сберегательные настроения населения.
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