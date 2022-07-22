МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Курс рубля должен быть плавающим, но ЦБ РФ не отрицает возможность валютных интервенций в рамках бюджетного правила, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина: доллары останутся в России даже при апокалиптическом сценарии

"Что касается курса (рубля — ред.), здесь наша позиция неизменна: мы считаем, что курс должен быть плавающий. Нельзя переходить к режиму таргетирования курса. При этом мы не отрицаем возможности валютных интервенций. Они возможны и при плавающем курсе, но в рамках бюджетного правила", — сообщила Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

Набиуллина отметила, что позиция ЦБ РФ заключается в том, что интервенции допустимы. "В какие инструменты? Дружественные валюты, какие-то другие инструменты. Это, скорее, прерогатива правительства. Такое обсуждение у нас идет", — добавила глава регулятора.