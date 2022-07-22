МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Предложение наличной иностранной валюты в РФ в настоящее время ограничено из-за санкций, но лимит в 10 тысяч долларов на снятие валюты покрывает 90% счетов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Банк России продлит ограничения по выдаче наличной валюты

"Вы говорите, почему не дать людям возможность снять наличные доллары и хранить их под матрацем. Но дело в том, что у нас, к сожалению, завоз иностранной валюты наличной в страну тоже запрещен. У нас здесь тоже действуют санкции, и поэтому предложение наличной валюты в стране ограничено", — сказала она.

"Есть та наличная валюта, которая уже в обращении, есть наличная валюта в банках, которая предназначена для того, чтобы люди могли снять наличную валюту в рамках разрешенного лимита. Я напомню, этот лимит был установлен — 10 тысяч, и что важно, этот лимит покрывает 90% вкладов всех валютных. То есть 90% людей, у которых есть валютные вклады, они могут полностью снять свои вклады в наличной валюте, немногие торопятся это сделать", — добавила Набиуллина.

По ее словам, российские банки сейчас не очень заинтересованы иметь иностранную валюту, поэтому вводят разные комиссии, это тоже следствие санкций. "Сейчас банки не очень заинтересованы иметь иностранную валюту. Это так. Поэтому они вводят разного рода комиссии и на переводы, и на привлечение этих средств. Это, кстати, вынужденная мера. Это не потому что они хотят заработать на этом. Это следствие санкций", — уточнила глава регулятора.

Она уточнила, что если валюту нужно перевести, а это делается через корсчет иностранный, и если деньги там зависают, то это риск для клиентов, не говоря уже о самом банке. "Не сами банки хотят заработать на этих транзакциях. Просто эти транзакции стали очень рискованными. То же самое касается валютных вкладов. Они могут быть заморожены и поэтому эти риски тоже банки для своих клиентов снижают", — добавила Набиуллина.