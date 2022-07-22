МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ будет вынужден в сентябре продлить ограничения по выдаче наличной валюты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Набиуллина объяснила ограничение продаж иностранной валюты

Она отметила, что у Центробанка сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится в ближайшем будущем. "Те решения недружественных стран, о которых я уже говорила, — о запрете ввоза в Россию наличной валюты — они остаются в силе", — пояснила глава ЦБ.

"При этом наши банки должны иметь возможность обеспечивать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета, и получить сумму в рамках разрешенного лимита 10 тысяч. Именно поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые мы ввели в начале марта", — добавила Набиуллина.

При этом она подчеркнула, что регулятор не намерен продлевать после 1 января 2023 года регуляторные послабления по валютным позициям для банков, которые находятся под санкциями. "Несмотря на то, что мы временно ввели регуляторные послабления по валютной позиции для банков, которые под санкциями существуют, но мы дали возможность эти послабления иметь. Но они должны иметь планы выхода из этой валютной позиции, потому что у нас нет намерения продлять вот это регуляторное послабление после 1 января 2023 года" — сказала Набиуллина.

ЦБ РФ 9 марта сообщил, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи.