МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рубль в пятницу ощутимо падает на фоне неожиданного решительного снижения ЦБ РФ ключевой ставки – сразу на 1,5 процентного пункта до 8% годовых, считают эксперты. Рубль слабеет на решении Банка России по ключевой ставке

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.25 мск рос на 1,61 рубля, до 58,26 рубля, евро — на 1,88 рубля, до 59,13 рубля.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом рос на 19 копеек до 8,71 рубля, а объем торгов им составлял 46,6 миллиарда рублей против 39 миллиардов по евро и 100,6 миллиарда по доллару. Объем торгов юанями впервые в истории устойчиво превышает аналогичный показатель по евро.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ МЯГКОСТИ ЦБ

Курс российской валюты в пятницу второй день подряд торгуется в минусе против доллара и евро. Это обусловлено с неожиданной мягкостью ЦБ РФ в плане денежно-кредитной политики. Банк России неожиданно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 8% годовых, хотя аналитики ожидали ее снижения максимум — до 8,5%.

При этом краткосрочные дезинфляционные риски в России выросли, а проинфляционные риски остаются существенными и по-прежнему преобладают на среднесрочном горизонте, оценил регулятор. Банку России может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита, полагает ЦБ.

По-видимому, ЦБ решил действовать на опережение, комментирует Евгений Жорнист из УК "Альфа-Капитал". Это позволит быстрее помочь экономике и снизит необходимость в более резких шагах в будущем, тем более что снижающаяся инфляция это позволяет: укрепление рубля, сдержанный спрос и обратная коррекция цен после скачка в марте приводят к замедлению инфляции, добавляет он.

Рубль сначала "эмоционально" ослаб на самом решении ЦБ РФ, однако прямое влияние здесь по-прежнему ограничено, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

Ценовой индекс гособлигаций, рассчитываемый Мосбиржей, растет в пятницу на 1,04%, сигнализируя о спросе на рублевый долг после решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки.

В итоге доллар растет к рублю на 2,7%, евро – на 3,2%. Рублевая цена нефти составляет около 6,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль отреагировал на более решительное смягчение монетарной политики резкой просадкой и обновил дневной минимум, но затем он периодически пытается развить восстановление, отходя вверх от этих минимумов, комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Краткосрочная динамика курса рубля будет определяться валютными потоками, считает Полевой из компании "Локо-инвест".

"Налоги и дивиденды еще впереди, что обеспечит некоторую поддержку рублю, но динамика последних дней позволяет предположить, что рынок нацеливается на дальнейшее ослабление валюты (РФ — ред.), ориентируясь на опыт последних двух месяцев. Поэтому в ближайшие недели курс доллара может вернуться к 60 рублям или чуть выше. Волатильность будет оставаться высокой", — резюмирует он.