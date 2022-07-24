МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Каким будет курс рубля в конце лета и осенью, в интервью "РГ" рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Курс доллара вырос на 64 копейки, евро — на 1,05 рубля

По его словам, к понедельнику должен быть готов проект нового бюджетного правила, и "скорее всего, оно глобально останется таким же, как раньше, только скупать ЦБ будет не доллары и евро, а юани, рупии и другие более "лояльные" валюты. Возможно, речь пойдет даже о золоте".

При этом Вавилов уверен, что времена с курсом доллара ниже 60 рублей уходят в небытие.

"Ближайшая цель, до которой должен опуститься рубль — 60 за доллар. Это техническое сопротивление, преодоление которого откроет дорогу к 70", — прогнозирует эксперт.



По его словам, до конца лета можно ожидать закрепления курса на уровне 60 рублей за доллар.

"После двух последний торговых дней, а также мощных словесных интервенций ЦБ и поручения Владимира Путина по подготовке нового бюджетного правила, это можно считать свершившимся фактом. Однако вполне вероятно, что после того, как доллар пробьет точку в 60 рублей, он пойдет и к 63-64 рублям. Это расклад более реален ближе к концу августа", — считает Вавилов.

При этом он выразил уверенность, что ориентир, заданный рядом министерств еще в начале лета — 70-80 рублей за доллар, "однозначно будет достигнут". По расчетам Вавилова, это произойдет "если не в сентябре, то в октябре уже точно".