МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. К концу 2022 года курс рубля снизится до 70,1 за доллар, следует из консенсус-прогноза "Известий", в котором приняли участие аналитики девяти крупнейших банков страны. Рубль опять "рисует подкову" из-за мягкости ЦБ

Как отметил аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский, снижению рублевого курса будет способствовать рост объемов обменных операций на открытом рынке с валютами дружественных стран, прежде всего с китайским юанем. В ближайшее время рубль, по его расчетам, останется на сильных позициях, но к концу года курс снизится до 65-75 за доллар.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев выделил пять факторов снижение курса рубля: рост спроса на валюту благодаря восстановлению импорта, новое бюджетное правило с покупкой валюты дружественных стран, снижение мировых цен на энергоресурсы из-за глобальной рецессии, сокращение объемов российского экспорта из-за санкций, словесные интервенции властей, которым выгоден курс 70-80 рублей за доллар.