МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Деньги и лоббисты играют в управлении США слишком большую роль, заявил бывший вице-президент страны Альберт Гор. Набиуллина: доллары останутся в России даже при апокалиптическом сценарии

"В нашей политике слишком большую роль играют большие деньги", — сказал Гор в интервью NBC.

Он заявил об этом в контексте неудач в борьбе с изменением климата. "Лоббисты индустрии ископаемого топлива, они все еще управляют рекламой в прайм, убеждая людей, что все не так плохо, что у них все под контролем, нет причин волноваться", — сказал Гор.

По его словам, демократия в США сломана, поэтому не удается выйти на консенсус в конгрессе по проблеме климата, также не проходят законы по запрету штурмовых винтовок. "У нас правительство меньшинства", — заключил Гор, который работал вице-президентом в администрации Билла Клинтона.