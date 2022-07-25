Бывший вице-президент оценил роль денег в управлении США
Бывший вице-президент Гор назвал "слишком большой" роль денег в управлении США
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Деньги и лоббисты играют в управлении США слишком большую роль, заявил бывший вице-президент страны Альберт Гор.
"В нашей политике слишком большую роль играют большие деньги", — сказал Гор в интервью NBC.
Он заявил об этом в контексте неудач в борьбе с изменением климата. "Лоббисты индустрии ископаемого топлива, они все еще управляют рекламой в прайм, убеждая людей, что все не так плохо, что у них все под контролем, нет причин волноваться", — сказал Гор.
По его словам, демократия в США сломана, поэтому не удается выйти на консенсус в конгрессе по проблеме климата, также не проходят законы по запрету штурмовых винтовок. "У нас правительство меньшинства", — заключил Гор, который работал вице-президентом в администрации Билла Клинтона.
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