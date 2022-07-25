МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Ослабление евро к доллару это не экономическая, а политическая проблема, поскольку в планы США не входит сильная и независимая Европа, валюта которой составит конкуренцию доллару, пишет обозреватель "Хуаньцю шибао" Фэн Сяоху. Die Welt рассказала о дилемме, перед которой США поставили Германию

Дело в том, что на протяжении последних нескольких месяцев евро неуклонно катится вниз. Так, около года назад курс европейской валюты к американскому доллару составлял 1,20. 13 июля во время дневных торгов он упал до 1:0,9998. Это стало самым низким показателем за почти 20 лет.

"За девальвацией евро стоит захватывающая игра власти", — пишет обозреватель "Хуаньцю шибао". По мнению Сяоху, использовать лишь экономические данные для объяснения падения евро по отношению к доллару было бы в корне неправильно. Он подчеркивает, что, хотя США и их союзники в один голос утверждают, что обменный курс определяется рынком, все же он всегда отражает перспективы экономического развития страны и возможности макроконтроля.

Сяоху объяснил, что именно евро — главное препятствие для доллара, чтобы получать прибыль со всего мира.

"Когда только появилась эта валюта, она стала второй по величине в мире, таким образом предоставив международному сообществу возможность выбора. Именно поэтому он вполне предсказуемо столкнулся с подавлением со стороны Вашингтона", — добавил журналист.

За три недели до начала спецоперации на Украине в США перетекло более 40 миллиардов долларов. Также автор напомнил, что военно-промышленный комплекс Америки очень неплохо сумел заработать на конфликте вокруг Украины. Одновременно с этим Соединенные Штаты под лозунгом "общих ценностей" оказали давление на ЕС, чтобы тот наложил санкции на российский энергетический сектор, тем самым заблокировав для западноевропейских стран возможность обращаться за помощью к Москве. "Именно это и "задушило" евро", уверенно говорит обозреватель.

Сяоху пояснил, что Германия и Франция, традиционные экспортные державы, очень зависимы от ресурсов и рынков. Сегодня, когда цены на нефть и газ подскочили, а цепочки поставок сырья оказались разорваны, ущерб их экономике носит структурный и долгосрочный характер. Не будем забывать и о том, что доктрина "зеленой" энергетики, адептом которой выступал Евросоюз, в настоящее время задвинута на второй план, а СПГ, который США раньше не могли никому продать, неожиданно стал востребованным товаром, который нигде не купить.

Наконец, хотя существуют положительные и отрицательные взгляды на перспективы курса евро, но если провести анализ с точки зрения геополитики, то США не обрадуются сильной и независимой Европе, имеющей хорошие отношения с Россией. Именно поэтому Вашингтон отнюдь не заинтересован в сильном евро. Глава ЕК призвала готовиться к полной остановке поставок газа из России

"И все же главной причиной будущего падения евро является недостаток могущества у Западной Европы. С момента создания евро его доля в валютных резервах и валютных операциях постоянно снижается. Международный валютный фонд в мае 2022 года скорректировал вес пяти валют в специальных правах заимствования (СДР). Среди них вес доллара и юаня увеличился, а вес евро, иены и фунта уменьшился — и можно заметить, куда дует ветер"", — резюмировал Сяоху.

Евро с начала года снизился к доллару на 12%. Инфляция в еврозоне восемь месяцев подряд обновляет исторические рекорды — в июне показатель роста цен в годовом выражении составил 8,6%.

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