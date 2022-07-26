МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рубль вечером усиливает падение: курс доллара уже поднимался выше 60 рублей, евро — выше 61 рубля, оба — на максимумах с 11 июля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара растет к евро перед выходом американской макростатистики

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.17 мск рос на 1,92 рубля, до 60,03 рубля, евро — на 1,84 рубля, до 61,05 рубля, следует из данных Московской биржи.