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2022
https://1prime.ru/Forex/20220726/837613318.html
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 60 рублей, евро — выше 61 рубля
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Рубль вечером усиливает падение: курс доллара уже поднимался выше 60 рублей, евро — выше 61 рубля, оба — на максимумах с 11 июля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 26.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рубль вечером усиливает падение: курс доллара уже поднимался выше 60 рублей, евро — выше 61 рубля, оба — на максимумах с 11 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.17 мск рос на 1,92 рубля, до 60,03 рубля, евро — на 1,84 рубля, до 61,05 рубля, следует из данных Московской биржи.