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2022
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Курс доллара поднялся выше 61 рубля впервые с 11 июля
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Рубль вечером усиливает падение: курс доллара уже поднимался выше 61 рубля, евро приближался к 62 рублям, оба — на максимумах с 11 июля, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 26.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рубль вечером усиливает падение: курс доллара уже поднимался выше 61 рубля, евро приближался к 62 рублям, оба — на максимумах с 11 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.53 мск рос на 2,66 рубля, до 60,77 рубля, евро — на 2,42 рубля, до 61,63 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее доллар подскакивал до 61,055 рубля, евро — до 61,97 рубля.