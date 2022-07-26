МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рубль вечером усиливает падение: курс доллара уже поднимался выше 61 рубля, евро приближался к 62 рублям, оба — на максимумах с 11 июля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.53 мск рос на 2,66 рубля, до 60,77 рубля, евро — на 2,42 рубля, до 61,63 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее доллар подскакивал до 61,055 рубля, евро — до 61,97 рубля.