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2022
https://1prime.ru/Forex/20220726/837613953.html
Курс доллара по итогам торгов вырос до 60,55 рубля, евро — до 61,68 рубля
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Рубль упал во вторник четвертый торговый день подряд: курс доллара вырос до 60,55 рубля, евро — до 61,68 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 26.07.2022
валюта, рынки, новости, курс валют, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Курс доллара по итогам торгов вырос до 60,55 рубля, евро — до 61,68 рубля
Курс доллара по итогам торгов вторника вырос до 60,55 рубля, евро — до 61,68 рубля
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рубль упал во вторник четвертый торговый день подряд: курс доллара вырос до 60,55 рубля, евро — до 61,68 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) поднялся на 2,44 рубля, до 60,55 рубля, евро — на 2,47 рубля, до 61,68 рубля.