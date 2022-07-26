МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рубль упал во вторник четвертый торговый день подряд: курс доллара вырос до 60,55 рубля, евро — до 61,68 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара поднялся выше 61 рубля впервые с 11 июля

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) поднялся на 2,44 рубля, до 60,55 рубля, евро — на 2,47 рубля, до 61,68 рубля.