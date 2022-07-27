МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Рубль перешел к росту к доллару и евро после негативного старта торгов, во время которого евро подскакивал выше 62 рублей впервые с 11 июля, а доллар был выше 61 рубля, следует из данных Московской биржи. Пляска на костях евро: кто толкает доллар вверх и куда бежать из Америки

После роста на старте торгов европейская валюта потеряла около 90 копеек и вернулась в район 61 рубля, также следует из динамики котировок.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск снижался на 19 копеек, до 60,36 рубля, евро — на 54 копейки относительно предыдущего закрытия торгов, до 61,14 рубля.

В начале торгов евро поднимался максимально до 62,057 рубля, доллар — до 61,2 рубля.