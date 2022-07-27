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2022
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Рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов среды
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Рубль перешел к укреплению после четырех негативных торговых сессий подряд: курс доллара упал до 59,88 рубля, евро — до 60,73 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 27.07.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 юл — ПРАЙМ. Рубль перешел к укреплению после четырех негативных торговых сессий подряд: курс доллара упал до 59,88 рубля, евро — до 60,73 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 67 копеек, до 59,88 рубля, евро — на 95 копеек, до 60,73 рубля.