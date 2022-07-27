МОСКВА, 27 юл — ПРАЙМ. Рубль перешел к укреплению после четырех негативных торговых сессий подряд: курс доллара упал до 59,88 рубля, евро — до 60,73 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль корректируется вверх после четырех сессий падения

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 67 копеек, до 59,88 рубля, евро — на 95 копеек, до 60,73 рубля.