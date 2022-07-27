МОСКВА, 27 юл — ПРАЙМ. Рубль перешел к укреплению после четырех негативных торговых сессий подряд: курс доллара упал до 59,88 рубля, евро — до 60,73 рубля, следует из данных Московской биржи.

Знак рубля

Рубль корректируется вверх после четырех сессий падения

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 67 копеек, до 59,88 рубля, евро — на 95 копеек, до 60,73 рубля.