МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов среды на фоне прохождения пика налогового периода, несмотря на давление эффекта снижения ключевой ставки ЦБ РФ, следует из динамики торгов на Московской бирже. СМИ сообщили о снижении курса гривны в украинских обменниках

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 67 копеек, до 59,88 рубля, евро — на 95 копеек, до 60,73 рубля, юаня — на 20 копеек, до 9 рублей.

РУБЛЬ ПРЕРВАЛ ПАДЕНИЕ

Рубль начал день с укрепления и отыграл практически половину вчерашнего падения по доллару и евро, но в середине торговой сессии сбавил темпы роста. В ее конце же рубль смог закрепиться в позитивной зоне ниже 60 рублей за доллар и ниже 61 рубля по евро.

"По итогам торгового дня рубль частично отыгрывает ощутимые потери последних двух дней без явных на то драйверов. Мы полагаем, что пара доллар-рубль сбрасывает свою локальную перекупленность, а последующее укрепление иностранных валют пока не исчерпано", — считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Поддержка рубля со стороны налогового периода проходит через пиковые уровни, кроме того, сдерживать укрепление российской валюты продолжает эффект от резкого снижения ключевой ставки ЦБ РФ, дополнил Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Эксперт подмечает, что давление на рубль также сохраняется со стороны ожиданий возобновления покупок инвалюты в рамках обновленного бюджетного правила.

ПРОГНОЗЫ

"Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели – 57-62 рублей. При этом для общерыночного риск-аппетита, глобальных позиций доллара и динамики сырьевых котировок важными будут итоги заседания Федеральной резервной системы США", — предполагает Жильников.

Андрей Кочетков из "Открытие Research" отмечает, что объем сделок в паре юань-рубль достиг по итогам дня 70,5 миллиарда рублей, что превышает объемы предыдущих дней.

"Ослабление юаня идет опережающими темпами, чем ослабление доллара и евро. Соответственно, можем предположить определенную фиксацию прибыли спекулянтами. Также можем допустить дальнейшее укрепление рубля, поскольку после завершения налогового периода слабый рубль уже не столь актуален для Минфина", — полагает эксперт.