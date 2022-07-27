МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро продолжает опускаться после повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов. Рубль закрыл торговую сессию среды умеренным ростом

По состоянию на 21.22 мск курс евро к доллару рос до 1,0144 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0114 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 137,01 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 136,91 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 107,07 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару рос до 1,0138 доллара, доллар дорожал к иене до 137,18 иены за доллар, а индекс доллара снижался на 0,03%.

ФРС США по итогам июльского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 2,25-2,5% годовых. Ставка была повышена на 75 базисных пунктов второй раз подряд. Регулятор отмечает, что дальнейшее повышение целевого диапазона ставки будет уместным.

Следующее заседание ФРС США пройдет 20-21 сентября.