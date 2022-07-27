МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду вечером поднимается на 8%, находясь на уровне выше 22,5 тысячи долларов за монету после объявления итогов очередного заседания Федрезерва, свидетельствуют данные торгов. Биткоин подешевел после продажи компанией Tesla своих монет

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.52 мск дорожал на 8,3% — до 22,64 тысячи долларов, до заседания цена составляла примерно 21,6 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 7,6% — в среднем до 22,47 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Ранее в среду Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 2,25-2,5% годовых. Ставка была повышена на 75 базисных пунктов второй раз подряд. Регулятор отмечает, что дальнейшее повышение целевого диапазона ставки будет уместным.